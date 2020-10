Nuove restrizioni, Confesercenti: in gioco oltre 270 miliardi consumi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - "Laè la, ma nuove restrizioni rischiano di mettereil sistema delle piccole e medie imprese italiane. Da qui asono in giocoulteriori limitazioni all'attività economica si tradurrebbero nella".Cosìin una nota commenta lesulleallo studio da parte del Governo."Bisogna interveniresolo se strettamente necessario, in maniera circoscritta e – soprattutto – rendere disponibili subito, fin dal primo giorno, nuovi aiuti. Interventi di sostegno certi, rapidi e adeguati, destinati alle imprese cheper effetto delle"Per evitare il peggio - ribadisce Confesercenti - serve: da parte delle istituzioni, che devono adottare provvedimenti di sicurezza chiari e sostenibili e offrire immediatamente un sostegno alle attività in difficoltà, senza i ritardi registrati dagli interventi precedenti; da parte delle imprese, che devono garantire le precauzioni necessarie; e infine dei cittadini, che invitiamo ad agire con senso di responsabilità, seguendo lePoi un appello allache può traghettarci fuori da questa situazione"Se le imprese entrano in difficoltà è tutto il paese che va in tilt. Pubblici esercizi, bar, ristoranti, pub, negozi, alberghi, così come parrucchieri e centri estetici sono attività che producono ricchezza e occupazione, migliorano la qualità della vita dei cittadini e rendono più sicure le nostre città. E favoriscono anche la vita sociale, un valore per tutti: facciamo in modo che questo bene comune non venga disperso,