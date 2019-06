Nuova Zelanda, tassi d'interesse fermi all'1,5%

(Teleborsa) - Tassi d'interesse fermi in Nuova Zelanda. La Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) ha annunciato di avere lasciato invariato il costo del denaro all'1,5%, in linea con quanto preventivato dagli analisti.



Nessuna sorpresa dunque dalla banca centrale neozelandese, che conferma una politica accomodante, in considerazione delle prospettive economiche globali più incerte e della possibile frenata dell'economia domestica.



Proprio in vista di un rallentamento, la Reserve bank non esclkude possibili riduzioni dei tassi nei prossimi mesi. © RIPRODUZIONE RISERVATA