Nuova Zelanda, banca centrale taglia tassi all'1%

(Teleborsa) - Tassi d'interesse ridotti in Nuova Zelanda. La Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) ha deciso il taglio del costo del denaro di 50 punti base: all'1% dall'1,5% precedente. Si tratta di una riduzione più forte rispetto di quanto atteso dagli analisti che avevano stimato un taglio di 25 punti base.



La mossa era stata in qualche modo anticipata dalla banca centrale neozelandese che, durante la riunione di politica monetaria di giugno, lasciando invariato il costo del denaro non aveva escluso possibili riduzioni dei tassi nei mesi futuri.