© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Gli effetti dell'attualesono sotto gli occhi di tutti e continuano a ripercuotersi sulla salute di milioni di persone, oltre che ad avere gravi conseguenze a livello sociale ed economico. Una situazione diche ha puntato i riflettori dell'attenzione pubblica su istituti di ricerca, case farmaceutiche e organizzazioni in grado di fornirci gli strumenti per difenderci dale, si spera in un futuro non lontano, debellarlo definitivamente.Tra i molti istituti che si sono attivati, ancora una volta è in prima linea, con un'équipe coordinata dal Prof. Andrea Ballabio, medico e accademico di fama mondiale. Direttore del Tigem, Istituto Telethon di Genetica e Medicina di Pozzuoli, polo d'eccellenza della ricerca italiana, Ballabio ha intrapreso una ricerca mirata sul ceppo SARS-CoV-2, il virus che causa la sindrome Covid-19.Il: sequenziare l'intero genoma del virus permettendo così di confermarne il ceppo e le sue mutazioni nel tempo; comprendere il cambiamento delle cellule colpite dal virus, analizzandone il processo infiammatorio; studiare le specie microbiologiche presenti nel tampone per comprendere se la sindrome Covid-19 presenti fattori di co-infezione con altri patogeni. In questo modo, sarà possibile individuare le migliori modulazioni farmacologiche che possano combattere il SARS-CoV-2.Questo studio, anche grazie ai diversi finanziamenti da parte di società esterne, potrà trovare applicazione su larga scala. E ancora una volta CNH Industrial. Infatti, per sostenere questo studio,(oltre 90.000 euro), parte del Fondo di Solidarietà da 2 milioni di dollari finalizzato ad aiutare in particolare individui e comunità colpiti dal virus. Un contributo che conferma la storica alleanza tra CNH Industrial e Telethon, attiva da oltre sei anni e che ha portato il livello delle donazioni a superare il milione di euro, per la precisione oltre 1.100.000 euro., descrive la collaborazione con Fondazione Telethon come ". Infatti, la partnership con Telethon ci offre la possibilità di essere ancora più vicini alla comunità, dove parole come dignità, fiducia e speranza acquistano un significato più profondo e orientato al futuro. L'attuale pandemia ce lo ha insegnato:. Per tutti. Inoltre, la collaborazione con la Fondazione ci consente di coinvolgere direttamente i nostri dipendenti, permettendo loro di partecipare attivamente alle iniziative, di condividerne le ragioni e di riconoscersi negli stessi valori sociali"., ha dichiarato: "A causa della loro complessità le malattie genetiche rare portano a indagare meccanismi biologici fondamentali che possono rivelarsi comuni ad altre patologie. Per questa ragione, coerentemente con la nostra missione di fornire ai pazienti risposte concrete in termini di cure e terapie, abbiamo stimolato la comunità scientifica a mettere a frutto le conoscenze derivate dagli studi sulle malattie genetiche rare, finanziati da Fondazione Telethon da 30 anni, per lo studio dell'infezione da SARS-CoV-2, con l'sanitaria globale".Infine, anche quest'anno. Questa iniziativa si svolgerà nei mesi di dicembre e gennaio, ma sarà possibile acquistarli anche su Amazon in occasione della 31a edizione della Maratona Rai di Fondazione Telethon, dal 12 al 19 dicembre. Sarà come sempre un'altra occasione per ribadire un'alleanza fondata su valori condivisi, resi evidenti e trasformati in azioni concrete grazie alla generosità di tutti.