Nuova era per la mobilità in Grecia. Hellenic Train (FS) su linea Atene-Salonicco

(Teleborsa) - Inizia un tempo nuovo anche in Grecia grazie a Hellenic Train, il nuovo marchio dell'operatore ferroviario greco TrainOSE, acquisito nel 2016 dal Trenitalia (Gruppo FS Italiane). Il brand è stato svelato oggi, 1° luglio 2022, in occasione della visita ad Atene del Ministro dell'Economia Daniele Franco e dell'Ad del Gruppo FS Luigi Ferraris. Secondo quanto si legge su FSNews, il portale informativo del Gruppo FS Italiane, l'operatore greco punta al potenziamento del trasporto ferroviario, nell'ambito di un nuovo modello di trasporto intermodale, digitale e green.

"Con Hellenic Train inizia il tempo nuovo anche della mobilità greca", ha dichiarato l'Ad del Gruppo FS Luigi Ferraris in occasione della cerimonia di presentazione, aggiungendo che il Gruppo FS punta a "realizzare gli stessi obiettivi che perseguiamo in Italia con il nostro Piano Industriale, assumendoci l'impegno, anche qui in Grecia, di invogliare sempre più passeggeri a scegliere il treno per i loro spostamenti".

Il nuovo brand punterà sulla tratta Atene-Salonicco, dove hanno già debuttato a maggio gli ETR470, per realizzare lo shift modale dall'aereo e dall'autobus al treno. Questi convogli, infatti, offrono un servizio diverso di maggior comfort e, grazie ad interventi sull'infrastruttura, potranno anche ridurre i tempi di percorrenza.



di un paese e per migliorare la qualità della vita cittadini e, in questo, particolare rilevanza è rivestita dalla ferrovia", ha dichiarato il Ministrosecondo cui Hellenic Train "contribuirà notevolmente a migliorare il sistema dei trasporti greco" e "rappresenta un passo importante anche per le relazioni tra i due paesi".L'evento di presentazione di Hellenic Train, cui è intervento da remoto anche il Ministro, è stata l'occasione anche per firmare une in particolare l'Hellenic Institute of Transport, per collaborare e agire sinergicamente sullo sviluppo di nuove tecnologie per la sicurezza, l'intermodalità e la mobilità sostenibile.

L'obiettivo del Gruppo FS è dunque esportare in Grecia le conoscenze e l'esperienza maturata in Italia, coerentemente con il suo nuovo Piano Industriale 2022-2031 in cui risultano sempre più centrali le attività internazionali e in particolare quelle in Europa. Nel 2021 sono stati investiti in Grecia 45,2 milioni di euro ed entro il 2027 si investirà nell'acquisto di 10 nuovi treni idrogeno e 10 nuovi treni elettrici.