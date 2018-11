Nuova commessa per DBA Group. Titolo festeggia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il mercato premia la nuova commessa di DBA Group, che corre a Piazza Affari con un rialzo del 3,45% a 3 euro. DBA Lab e DBA Progetti, controllate della società di consulenza tecnologica, in associazione temporanea di impresa con Fastweb hanno ricevuto l'assegnazione della gara d'appalto per laIldella commessa ammonta ae l'La realizzazione della commessa è prevista per il 2019 e prevede 5 anni successivi di manutenzione, dal 2020 in poi.La commessa si inserisce nel contesto del cosiddetto sistema MOSE, l'opera per la salvaguardia di Venezia dalle acque alte. Presso l'Arsenale di Venezia saranno insediate tutte le attività per il controllo e la manutenzione del MOSE stesso e per la gestione dell'intero ecosistema lagunare.