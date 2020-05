Nuova base Wizz Air a Malpensa

(Teleborsa) - Wizz Air ha annunciato l'apertura della nuova base a Milano Malpensa, dove collocherà 5 Airbus A321 a partire dal mese di Luglio e aggiungendo venti nuove rotte alle otto già operative verso undici Paesi.



I 5 velivoli A321 supporteranno le operazioni delle nuove rotte per Londra Luton, Eindhoven, Fuerteventura, Gran Canaria, Mahon, Tenerife, Valencia, Atene, Corfù, Rodi, Santorini, Salonicco, Zakhintos, Reykjavík, Lisbona, Porto, Pristina, Marrakech, Tallin, Tel Aviv per un totale di 28 destinazioni da Milano Malpensa.



La rete di Wizz Air comprende 41 rotte in Lombardia, 13 delle quali da Bergamo, il cui programma di voli non ha subito variazioni e dove ha ripreso a operare il 18 maggio scorso il collegamento con Sofia. © RIPRODUZIONE RISERVATA