(Teleborsa) - Sono quasi 100 i punti da chiarire da parte del Governo italiano in merito alla vicenda dellasecondo la Commissione europea per strappare il suo via libera. È quanto ha riportato Milano Finanza citando unainviata alla rappresentanza italiana a Bruxelles da parte della Dg Competition dell'esecutivo europeo.Come scrive il quotidiano finanziario italiano, si tratta di una missiva "disseminata di please e punti interrogativi" su cui fare luce per evitare una"in grado di bloccare i 3 miliardi della dote MEF: una zavorra sul decollo della nuova società"."Le richieste di chiarimento – ha precisato Milano Finanza – sono tutte riconducibili ai due requisiti fondamentali imposti dalle regole comunitarie per ristrutturazioni aziendali a matrice statale:, come se a intervenire fosse un investitore privato".