Nucera, utile operativo in calo per costi di preparazione all'IPO

Venerdì 25 Novembre 2022, 15:00







(Teleborsa) - Nucera, joint venture tra il colosso tedesco Thyssenkrupp (66%) e la società italiana De Nora (34%), ha registrato un EBIT in calo a 9 milioni di euro nell'anno fiscale 2021/2022 terminato a settembre, rispetto ai 26,9 milioni di euro dell'esercizio precedente. Lo si legge nelle slide pubblicate da Thyssenkrupp in occasione del Capital Market Update 2022.



Il calo del margine EBIT (passato da 8,4% a 2,4%) è stato causato, tra le altre cose, da un importo in milioni di euro "mid-single digit" per costi non ricorrenti di preparazione all'IPO. Nucera aveva inizialmente puntato a un'IPO in primavera, ma ha dovuto ritardare indefinitamente l'operazione a causa della volatilità dei mercati.



L'EBITDA è passato da 30 milioni di euro a 12,5 milioni di euro. Le vendite sono passate da 319 milioni di euro a 383 milioni di euro. L'Order Intake è passato da 377 milioni di euro a 1.340 milioni di euro.























(Foto: © Veerasak Piyawatanakul)