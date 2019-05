La giapponese Ntt Data va a caccia di 1.000 talenti in italia

Ntt Data ha aperto la caccia a 1.000 nuovi talenti da assumere in Italia. La sede italiana della multinazionale giapponese ha infatti presentato il piano di assunzioni nel nostro Paese per l’anno fiscale 2019 e ha annunciato la ricerca di 1000 nuovi esperti da inserire nelle proprie sedi di Milano, Roma, Napoli, Torino, Pisa, Treviso, Genova e Cosenza. La ricerca di talenti è rivolta a numerose figure professionali con diversi livelli di esperienza. Ntt Data è presente in Italia già con oltre 3000 dipendenti e 8 sedi. Le principali figure ricercate sul territorio italiano, spiega Ntt Data Italia, «sono neolaureate provenienti da facoltà di ambito tecnico-scientifico». Ma, ha aggiunto il player della Consulenza e dei Servizi It, Cyber Security e System Integration, «sono aperte anche numerose posizioni per sviluppatori più esperti, in ambito Sap e per consulenti senior da inserire nelle sedi di Milano e Roma nell’area consulenza». Ntt Data ha spiegato che si tratta dell’apertura di posizioni «dedicate sia a neolaureati che a giovani diplomati con la passione per il codice, che l’azienda inserirà nel proprio organico, indirizzandone la formazione e il percorso professionale». La multinazionale ha fatto sapere che «anche l’area Advisory Services sarà interessata da un importante incremento dell’organico: sono infatti 150 le persone che Ntt Data ha in piano di inserire nel 2019, solo nella unit Consuting che con Security e Design compongono la business unit». La società «andrà in questo modo ad arricchire le proprie competenze in maniera trasversale e coerente con le esigenze del mercato, con la consueta attenzione alle persone - che da sempre contraddistingue l’operato dell’azienda - soprattutto alla popolazione femminile». Le donne, infatti, sottolinea Ntt Data, oggi rappresentano il 30% dell’organico, una percentuale che è destinata a crescere nei prossimi anni, con l’obiettivo di garantire quella diversità di genere che sempre di più porta valore al business. «Stiamo crescendo in Italia sempre più velocemente e acquisire nuovi talenti è per noi un’attività strategica» ha sottolineato Walter Ruffinoni, amministratore delegato di Ntt Data Italia. «In futuro saranno sempre più ricercate competenze trasversali che indirizzino l’innovazione, ed è necessario già oggi includere le donne nella ricerca scientifica e nel progresso tecnologico» ha commentato ancora Ruffinoni.

