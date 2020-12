(Teleborsa) - NVP, PMI Innovativa attiva nella realizzazione end-to-end di contenuti per network televisivi e servizi broadcasting, annuncia la conclusione dello sviluppo di OB 7, la nuova ammiraglia della flotta OB Van, diventando l'unica azienda italiana a disporre di 3 mezzi in 4K HDR.



Grazie all'elevata versatilità operativa e all'aumento della capacità produttiva garantiti da OB 7, NVP punta ad incrementare il proprio portafoglio clienti.



Con OB 7, interamente pensato e sviluppato dall'area tecnica, NVP è ora in grado di offrire soluzioni produttive non presenti attualmente sul mercato, attraverso servizi legati principalmente al cloud computing e al network delivery, gestiti e connessi direttamente all'infrastruttura mobile e interamente modulabili in base alle esigenze dei clienti.





