(Teleborsa) - NVP, PMI quotata all'AIM Italia ed attiva nella realizzazione end-to-end di contenuti per network televisivi e servizi broadcasting, comunica l'estensione del contratto con OBS (Olympic Broadcasting Services) per la realizzazione dei Giochi Olimpici di Tokyo 2021.



L'estensione riguarda la fornitura di un terzo OBvan per potenziare la realizzazione delle riprese di equitazione. Il terzo OBvan, al pari di OB 4 e OB 6, garantirà riprese in 4K HDR, come richiesto da OBS per assicurare la massima risoluzione e una visione nitida delle immagini ad un vastissimo pubblico internazionale.



La terza infrastruttura mobile sarà impegnata dal 24 Luglio all'8 Agosto 2021 per la trasmissione delle gare di Dressage e Jumping che si terranno a Baji Koen, parco di proprietà della Japan Racing Authority che ospitò l'equitazione già ai giochi di Tokyo 1964.







(Foto: © Fred Mantel / 123RF) © RIPRODUZIONE RISERVATA