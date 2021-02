© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Per l'economia italiana "la situazione è molto molto complicata" e "l'è il principale rischio che le banche italiane si trovano a fronteggiare". Lo ha sottolineato il governatore della Banca d'Italia,, durante un'audizione nella commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema bancario. "C'è da aspettarsi - ha spiegato Visco - che questa congiuntura possa spingere verso l'alto i crediti deteriorati. Le banche però, rispetto al passato, si trovano ad affrontare questo rischio da una"."Rispetto al 2007, nel complesso del settore bancario il rapporto tra capitale di migliore qualità e attivi ponderati per il rischio è più che raddoppiato. Lo", ha ricordato Visco, aggiungendo che i bilanci delle banche "non hanno ancora risentito in misura significativa della crisi pandemica" e "il rapporto tra nuovi NPL (non performing loans) e il totale dei prestiti è finora rimasto su valori storicamente molto bassi, attorno all'1%".Secondo il governatore della Banca d'Italia, "la crescita dei crediti deteriorati è stata contenuta dalle misure di sostegno alla liquidità di imprese e famiglie (moratorie e garanzie pubbliche sui prestiti), da quelle di sostegno ai redditi delle famiglie e all'attività d'impresa, dalla politica monetaria espansiva della BCE". "Vi ha contribuito - ha sottolineato Visco - il miglioramento negli ultimi anni della condizione finanziaria delle nostre imprese. Sebbene gli NPL, scesi in rapporto al totale dei prestiti al 5,5% e al 2,7% rispettivamente al lordo e al netto delle rettifiche di valore, siano destinati ad aumentare in conseguenza della crisi pandemica, ildovrebbe mantenersi benraggiunti nei precedenti episodi di recessione della nostra economia".