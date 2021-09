NPL Meeting, Banca Ifis: edizione 2021 dedicata ai "Recovery builders"

1 Minuto di Lettura

Venerdì 17 Settembre 2021, 11:30







(Teleborsa) - "Recovery builders". È questo il titolo dell'NPL Meeting 2021, l'evento di riferimento in Italia per il mercato dei non performing loans e il bank restructuring organizzato da Banca Ifis, che si terra` venerdi` 24 settembre a Villa Erba a Cernobbio (CO). La decima edizione dell'NPL Meeting potra` essere seguito anche in diretta streaming collegandosi e registrandosi sul sito dell'evento.



Nel corso della mattinata, dopo il saluto del vicepresidente di Banca Ifis Ernesto Fu¨rstenberg Fassio e l'intervento dell'amministratore delegato della Banca Frederik Geertman, salira` sul palco l'economista e professore emerito dell'Institut d'Etudes Politiques de Paris Jean Paul Fitoussi.



A seguire gli interventi del presidente della Commissione Finanze alla Camera Luigi Marattin, di Ida Mercanti, capo del servizio supervisione bancaria 1 di Banca d'Italia e di Massimo Fabiani, professore ordinario Universita` del Molise con un focus sul tema dei tempi della Giustizia e l'incidenza sul recupero dei crediti deteriorati.



Due le tavole rotonde a programma. La prima, dal titolo "I crediti e le garanzie statali: le banche alla prova del post-Covid", vede a dibattito Bernardo Mattarella ad di Mediocredito Centrale, Raffaello Ruggieri clo di Intesa Sanpaolo e Aurelio Maccario clo di Unicredit. Marina Natale ceo Amco, Anders Engdahl ceo Intrum Group e Francesco Buffi director CarVal parteciperanno alla discussione "Investire in Non Performing Loans in Italia, cosa attendersi nel nuovo scenario".



Per l'occasione sara` pubblicata la 14esima edizione del report Market Watch NPL.