NPL, Banca Ifis studia partnership con IBL Banca

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Banca Ifis ha avviato una due diligence finalizzata alla realizzazione di una partnership con IBL Banca per il recupero dei finanziamenti NPL attraverso l'erogazione di prestiti di cessione del quinto (CQS).della possibile partnership tra Banca Ifis, leader nell'acquisto e gestione di NPL unsecured, e IBL Banca, leader di mercato nei prestiti di CQS, è di offrire ai debitori una nuova modalità di rimborso dei crediti non performing, attraverso la volontaria cessione di un quinto dello stipendio.Tale modalità di recupero consentirebbe, ai debitori, il rientro immediato al mondo del credito in bonis con la possibilità di attingere anche a nuova finanza, e a Banca Ifis di ridurre le tempistiche di recupero dei crediti non performing.In particolare - si legge in una nota - si delinea il possibile ingresso di IBL Banca nel capitale sociale di Capitalfin S.p.A., società diintermediazione finanziaria rilevata da Banca Ifis nel 2018 e oggi controllata al 100%. Nell'ambito della possibile partnership, IBL Banca metterebbe a disposizione di Banca Ifis e Capitalfin, oltre alla sua expertise nel segmento della cessione del quinto dello stipendio, il suo network fisico e virtuale.Laddove la due diligence in corso abbia esito positivo, proseguiranno le interlocuzioni finalizzate ad attivare la partnership già a partire da gennaio 2021.