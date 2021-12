Novavax, vaccino Covid potrebbe essere approvato presto da EMA. Titolo spicca il volo

(Teleborsa) - L'Agenzia europea per i medicinali (EMA) potrebbe approvare presto il vaccino anticovid sviluppato dall'azienda di biotecnologie statunitense Novavax. "Il vaccino di Novavax potrebbe venire autorizzato in un futuro molto prossimo", ha detto Emma Cooke, direttrice esecutiva dell'EMA, ai ministri della Salute dell'Unione europea nel corso della sessione pubblica di un incontro a Bruxelles. La settimana scorsa, Novavax comunicato che sta valutando l'efficacia del suo vaccino contro la variante Omicron e avviato lo sviluppo di un vaccino specifico per Omicron (di cui potrebbe iniziare la produzione su scala commerciale già a gennaio 2022).

Intanto, è ottima la performance di Novavax a Wall Street, dove si attesta a 165,6 con un aumento del 16,77%. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 174,5 e successiva a 196. Supporto a 153.