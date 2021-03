(Teleborsa) - Seduta drammatica per l'azienda americana che produce vaccini, che si posiziona a 200,4 con una discesa del 16,59%. Atteso un ulteriore ripiego verso l'area di supporto vista a 189,4 e successiva a 178,4. Resistenza a 252.



Nonostante Novavax abbia detto che il suo vaccino contro la Covid-19 potrebbe essere autorizzato per l'uso negli Stati Uniti già a maggio, i risultati dell'ultimo trimestre sono risultati sotto le attese degli analisti, sia per quanto riguarda i ricavi che gli utili.



