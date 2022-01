Novartis, corte appello USA conferma validità brevetto Gilenya

(Teleborsa) - Novartis, multinazionale svizzera che opera nel settore farmaceutico, ha annunciato che la Corte d'appello degli Stati Uniti per il circuito federale (CAFC) ha emesso la sua decisione che conferma la validità del brevetto statunitense per il trattamento della sclerosi multipla Gilenya. Il pronunciamento consente a un'ingiunzione permanente contro il produttore di farmaci generici cinese HEC Pharma di rimanere in vigore fino alla scadenza del brevetto nel 2027. "Questa decisione conferma la validità del brevetto e consente a tale ingiunzione di rimanere in vigore", ha affermato la società svizzera in una nota, aggiungendo di non aspettarsi versioni generiche di Gilenya nel mercato statunitense per almeno i prossimi due anni.

Discreta la performance di Novartis sulla borsa di Zurigo, dove si attesta a 80,64, in lieve aumento dello 0,39%. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 80,87 e successiva a 81,35. Supporto a 80,39.