Novartis, Autorità concorrenza svizzera apre indagine su uso brevetto

(Teleborsa) - Novartis, multinazionale svizzera che opera nel settore farmaceutico, ha comunicato di essere stata contattata dalla Commissione svizzera della concorrenza (COMCO) che ha, in collaborazione con la Commissione europea, sulnel campo dei trattamenti dermatologici. In relazione a questa indagine, i rappresentanti della COMCO hanno visitato la sede dell'azienda a Basilea, si legge in una nota."L'apertura di un'indagine- spiega la società - Novartis sta collaborando pienamente con le autorità ed è fiduciosa di chiarire la legittimità della sua posizione. Poiché si tratta di un'indagine in corso nelle sue fasi iniziali, non commenteremo ulteriormente in questo momento".La COMCO ha condotto un raid mattutino nella sede società il 13 settembre, ha affermato in una dichiarazione che non faceva il nome Novartis, che successivamente è uscita allo scoperto. "La società avrebbeutilizzando uno dei suoi brevetti per avviare un procedimento contenzioso", ha affermato l'Autorità in una nota.