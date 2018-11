Nova Re SIIQ, firmato contratto locazione per immobile Bari

(Teleborsa) - Nova Re SIIQ ha sottoscritto con il Ministero della Giustizia il contratto di locazione per l'immobile di Bari, che sarà dal 2019 la nuova sede del Tribunale di Bari e della Procura della Repubblica presso lo stesso.



Lo fa sapere la stessa società a seguito del completamento delle verifiche di congruità del canone e rilasciato il nulla-osta da parte dell'Agenzia del Demanio.



L'aggiudicazione è avvenuta in seguito a un'indagine di mercato avviata a cura del Ministero della Giustizia lo scorso maggio.



L'immobile si estende per 13 piani fuori terra e 2 piani interrati, con una superficie lorda di circa 15 mila metri quadrati lordi comprese aree esterne. © RIPRODUZIONE RISERVATA