Notorius, prossima costituzione di Notorious Pictures Spain

1 Minuto di Lettura

Giovedì 23 Settembre 2021, 10:00







(Teleborsa) - Notorious Pictures, società attiva nella produzione, acquisizione e commercializzazione dei diritti di opere filmiche (full rights), comunica la prossima costituzione della controllata al 100% Notorious Pictures Spain con l'obiettivo di avviare l'attività di distribuzione di importanti films internazionali nel mercato spagnolo.



L'avvio di questa nuova iniziativa - spiega una nota - segue un lungo percorso di analisi delle potenzialità dei principali mercati europei che ha portato alla scelta del mercato spagnolo, in considerazione delle molte similitudini con il mercato italiano, quale primo approdo per l'avvio del processo di internazionalizzazione del business del Gruppo.

Il lancio della nuova iniziativa è stato preparato anche tramite il progressivo acquisto da parte di Notorious di diritti di distribuzione per il mercato spagnolo di importanti opere filmiche che permetteranno a Notorious Spain, una volta costituita, di presentarsi con una line up di 11 films pronti per la distribuzione in Spagna.