Notorius Pictures annuncia tre accordi di licenza pluriennali

Notorious Pictures, produttore di film e gestore di sale cinematografiche, quotato sul mercato AIM Italia, ha concluso tre accordi pluriennali con operatori broadcast per la cessione in licenza di film in modalità Pay e Free TV per un valore complessivo di circa 2 milioni di euro.



"La finalizzazione di questi accordi rappresenta per noi un motivo di grande orgoglio ed è l'ulteriore dimostrazione del percorso di consolidamento e crescita che abbiamo intrapreso", ha commentato Guglielmo Marchetti, Presidente e CEO di Notorious Pictures, agigungendo ""la rinnovata fiducia di importanti operatori televisivi in un momento particolarmente delicato, conferma la crescente credibilità e professionalità di Notorious Pictures nel mercato digitale e la capacità di tutta la squadra di valorizzare sempre più la propria

library"



