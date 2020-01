Notorious Pictures, nuovo contratto per gestione cinema a Milano

(Teleborsa) - Notorious Cinemas, controllata di Notorious Pictures, ha sottoscritto un contratto per la gestione, a partire dal 1° febbraio 2020, dello storico cinema Gloria di Corso Vercelli, nel pieno centro di Milano.



Dopo le aperture del Multiplex presso il Centro Commerciale Centro Sarca a Sesto San Giovanni (MI) e del Multiplex nel Parco Commerciale "La Fattoria" a Rovigo, l'accordo consente l'apertura della nuova location nel centro di Milano a brand Notorious Cinemas, che include 2 sale cinematografiche per un totale di 600 posti, che saranno valorizzate con il format proprietario "Notorious Cinemas - The Experience" basato sui più elevati standard tecnici audio e video, confort di altissimo livello, accoglienza qualificata, cura e pulizia degli ambienti, informatizzazione e automazione dell'area ticketing.









