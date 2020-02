Notorious Pictures nomina CFO Ugo Girardi

(Teleborsa) - Notorious Pictures, società quotata sul mercato AIM Italia, annuncia la nomina alla carica di Chief Financial Officer di Ugo Girardi, già Vice Presidente della società.



Ugo Girardi, Dottore Commercialista e revisore legale dei conti, vanta un'esperienza pluriennale in ambito amministrazione, finanza e controllo, in particolare all'interno di società quotate del settore di media. E' presente nel team di Notorious Pictures sin dalla nascita nel 2012, accompagnandola nel percorso di evoluzione strategica e supportandola, con il proprio know how, per l'affermazione sul mercato di riferimento.



