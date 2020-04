Notorious Pictures, Love Wedding Repeat al primo posto su Netflix

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, società quotata sul mercato AIM Italia, annuncia che ili cui diritti sono stati concessi in, ha esordito il 10 aprile scorso in tutto il mondo sulla piattaforma dell'omonima e risulta attualmente ala livello globale, inclusi i mercati UK e USA. Il filmappena sarà possibile riprendere l'attività.Love Wedding Repeat prodotto daè stato girato interamente a Roma (Frascati) con cast internazionale: è unanel perfetto stile inglese di Dean Craig, sceneggiatore di "Funeral Party" e molti altri film di successo."Siamo veramente orgogliosi di questo grande risultato. Love Wedding Repeat dimostra ancora una volta al mondo intero, attraverso la piattaforma Netflix, le straordinarie capacità dell'industria culturale italiana. In un momento così difficile e complesso è bello sapere che una produzione italiana è al vertice della classifica dei film più visti a livello globale", ha affermato, spiegando che "l'unico paese al mondo dove Love Wedding Repeat non è andato sulla piattaforma Netflix e l'Italia". "Abbiamo fortemente voluto che il film in Italia approdasse prima nelle sale cinematografiche - ha aggiunto - e siamo certi che alla riapertura avrà lo stesso successo che sta avendo a livello mondiale".Entusiasta e compatta la reazione della stampa internazionale per il debutto alla regia di Dean Craig e per le performance esilaranti di tutto il cast composto da Sam Claflin, Olivia Munn, Eleanor Tomlinson, Joel Fry, Tim Key, Aisling Bea, Jack Farthing, Allan Mustafa, and Freida Pinto.