Notorious Pictures, Jorge Vázquez nominato Managing Director di controllata spagnola

Martedì 25 Ottobre 2022, 19:45







(Teleborsa) - Notorious Pictures, società attiva nel settore della produzione cinematografica e quotata su Euronext Growth Milan, ha comunicato l'ingresso di Jorge Vázquez nel ruolo di Managing Director di Notorious Pictures Spain. Vázquez ha un'esperienza decennale nel settore cinematografico, maturata in aziende di primaria importanza quali Aurum Producciones, Alliance Films ed Entertainment One.



La società, con sede a Madrid, è stata costituita a ottobre 2021 per rafforzare il processo di internazionalizzazione del gruppo. Dopo la distribuzione in Spagna del primo film affidata ad una major company, la capogruppo Notorious Pictures ha deciso di consolidare la presenza costituendo una propria squadra per gestire, nel territorio spagnolo, tutti gli sfruttamenti dei film partendo dalla sala cinematografica.



"Jorge è uno straordinario professionista riconosciuto a livello nazionale e internazionale dagli operatori di settore - ha commentato Guglielmo Marchetti, CEO di Notorious - Siamo certi che Jorge e la squadra che andrà a costruire, avranno le qualità necessarie a far decollare le nostre attività in Spagna".









