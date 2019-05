(Teleborsa) - Notorious Pictures, società attiva nella produzione, acquisizione e commercializzazione dei diritti di opere filmiche (full rights) attraverso tutti i canali di distribuzione (cinema, home video, tv, new media), e nella gestione di sale cinematografiche, ha avviato tramite la controllata Notorious Cinemas, le riprese di "Love Wedding Repeat", una co-produzione internazionale con Tempo Productions, operatore di riferimento per la produzione cinematografica in UK, fondata da Piers Tempest e Jo Bamford, attiva nella realizzazione di film indipendenti a livello internazionale.



"Love Wedding Repeat" è una commedia tra "Sliding Doors" e "Quattro matrimoni e un funerale", ambientata nei dintorni di Roma, nella Villa Parisi di Frascati, una delle dodici Ville Tuscolane.



