Notizie dal Forex 11 ottobre 2018

(Teleborsa) -Rimbalzo tecnico per l'euro nei confronti del biglietto verde, dopo il dato sui prezzi alla produzione statunitense pari al 2,6% su base annuale, sotto le stime degli analisti. Il cross Eur/Usd quota 1,1585 dollari e la prima area di supporto è vista a 1,1540.Il biglietto verde è in ribasso sullo yen, a seguito della situazione di ipervenduto che si è creata sulla coppia nei giorni precedenti. Il cambio Usd/Yen scambia a 112,19, con un miglioramento verso la prima area di resistenza stimata a 112,39.Sterlina in rialzo sul biglietto verde a quota 1,3240 dollari, influenzata dalla situazione Brexit ancora priva di una soluzione. Un miglioramento del cable potrebbe aprire al primo livello di resistenza visto in area 1,3265 dollari.L'euro recupera nei confronti dello yen, nonostante il clima negativo che si è generato nei mercati europei, dettato anche dalla situazione di incertezza in Italia. La coppia scambia a 129,98, con la prima area di supporto vista a 129,38.