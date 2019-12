Norwegian, nuovo volo settimanale Torino-Göteborg

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -La partenza daavviene alle orecon arrivo a; il voloparte invece allecon arrivo alleche diventa così la nostra nona destinazione all'interno del network italiano, grazie appunto al nuovo volo verso Goteborg operato ogni sabato,"Il nuovo collegamento di linea di Norwegian - ha sottolineato. La Scandinavia è uno dei mercati di riferimento per il nostro territorio in ottica incoming per il prodotto sci e