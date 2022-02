Norwegian Air torna in utile dopo la ristrutturazione

(Teleborsa) - Norwegian Air, compagnia aerea a basso costo norvegese che opera in ambito sia nazionale che internazionale, ha riportato un profitto per l'intero anno 2021, dopo le ingenti perdite subite l'anno precedente. La pandemia aveva mandato la compagnia aerea in procedura fallimentare l'anno scorso, da cui era uscita con molti meno voli a lungo raggio e una flotta significativamente ridotta. La compagnia aerea ha detto che aumentare il numero di aeromobili in funzione dai 51 alla fine del 2021 ai 70 della stagione estiva 2022, anche se il numero è ancora lontano dal picco di 160 aerei pre-pandemia.

Nel quarto trimestre del 2021 la domanda di passeggeri è aumentata rispetto al trimestre precedente, anche se è stata influenzata negativamente dal dilagare della variante omicron del coronavirus. L'utile prima delle imposte (EBT) è stato di 117 milioni di corone norvegesi (NOK), rispetto a una perdita di 16,6 miliardi di NOK nel quarto trimestre del 2020 e un utile di 169 milioni di NOK nel terzo trimestre. L'utile netto è stato di 112 milioni di NOK nel quarto trimestre e di 1.876 milioni di NOK nell'intero 2021 (circa 190 milioni di euro.

Nel quarto trimestre del 2021, 3,1 milioni di passeggeri hanno viaggiato con Norwegian, rispetto agli 0,6 milioni dello stesso periodo dell'anno scorso e ai 2,5 milioni del trimestre precedente. "Sono lieto che siamo stati in grado di adattarci alle fluttuazioni in modo rapido ed efficiente e che possiamo registrare un profitto e una migliore posizione di cassa in un trimestre fortemente colpito da omicron e dalle restrizioni di viaggio imposte dal governo", ha affermato il CEO Geir Karlsen. "Non vediamo l'ora di accogliere più clienti a bordo diretti verso le stagioni primaverili ed estive più trafficate, con una flotta che sale a 70 aeromobili e oltre 270 rotte in vendita", ha aggiunto.