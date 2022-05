Norwegian Air ordina 50 Boeing 737 MAX 8

Lunedì 30 Maggio 2022, 08:45







(Teleborsa) - Norwegian Air, compagnia aerea a basso costo norvegese che opera in ambito sia nazionale che internazionale, ha raggiunto un accordo con Boeing per acquistare 50 Boeing 737 MAX 8. L'accordo prevede anche opzioni per ulteriori 30 aeromobili. I 50 aeromobili dovrebbero essere consegnati tra il 2025 e il 2028, con un programma strettamente correlato alle attuali scadenze del noleggio degli aeromobili. Ciò comporta un limitato incremento netto dell'attuale flotta della società. La società intende finanziare il saldo residuo dei pagamenti pre-consegna attraverso un flusso di cassa positivo derivante dalle attività operative.



"Questo è un accordo storico che stabilisce un percorso in base al quale Norwegian possiederà un'ampia quota della sua flotta. Ciò si tradurrà in costi all-in più bassi e una maggiore solidità finanziaria, consentendoci di consolidare ulteriormente la nostra roccaforte nordica. L'accordo ci consente anche di servire i nostri clienti con velivoli all'avanguardia che possono funzionare sempre più con carburante sostenibile per l'aviazione", afferma Svein Harald Oygard, presidente della compagnia aerea.