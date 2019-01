Norwegian Air è in crisi, varato aumento capitale dopo passo indietro IAG

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, colpita anche dalla decisione di IAG - Internatinal Consolidate Airlines (società che ha raggruppato British Airways ed Iberia) didella low cost norvegese. Rinuncia formalizzata la scorsa settimana in occasione della fiera internazionale di Madrid, dove IAG ha annunciato cheLa compagnia norvegese, sfumata l'ancora di salvataggio rappresentata da IAG, che controlla anche Vueling, Level e Aer Lingus, ha annunciato ieri un, per finanziare il piano di ristrutturazione recentemente varato dal management. Il piano di ricapitalizzazionenel caso in cui si presentassero.Il mercato non ha preso molto bene la notizia dell'aumento di capitale, superiore a quanto ipotizzato, così come non aveva accolto con favore il passo indietro fatto da IAG, che sembra indicare una crisi più grave e profonda del previsto. Così