24 Marzo 2021

(Lettura 1 minuto)







(Teleborsa) - Il primo tunnel al mondo per le navi sarà costruito in Norvegia, un progetto imponente che consentirà alle navi di evitare la circumnavigazione della Penisola di Stad, attraverso il mare Stadhavet, nella parte nordoccidentale della Norvegia, dove generalmente la navigazione risulta piuttosto turbolenta.

Il progetto dello Stad Ship Tunnel ha ricevuto il via libera del Ministero dei Trasporti norvegese, con la lettera d'incarico all'Amministrazione Costiera, che potrà così avviare i preparativi per la costruzione, l'acquisizione delle aree interessate e l'organizzazione della gara d'appalto. Il video illustrativo dell'Amministrazione Costiera norvegese:

Il tunnel navale, costruito nel punto più stretto della Penisola di Stad, sarà lungo 1.700 metri, largo 25,5 metri ed alto 37 metri e consentirà il transito sia di navi commerciali che di imbarcazioni turistiche e traghetti. Lo scavo richiederà anche la rimozione di alcuni edifici e di 3 milioni di metri cubi di roccia.

La costruzione impiegherà circa tre anni a partire dal 2022. L'investimento è pari a circa 2,8 miliardi di corone, equivalenti a 330 milioni di dollari. Fondi per l'avvio dell'opera pari a 75 milioni di corone sono stati accantonati nel bilancio statale 2021.