Norvegia, nuova stretta dalla banca centrale. E non sarà l'ultima

(Teleborsa) - Costo del denaro in aumento in Norvegia. Laha incrementato di 25 punti base i tassi di interesse portandoli all'1% dallo 0,75% precedente. Il board della banca centrale ha fatto sapere che che varerà una prossima stretta nell'arco di sei mesi.di quanto anticipato in precedenza. D'altra parte, ci sono prospettive di crescita più debole e tassi di interesse più bassi all'estero" - afferma il-. La nostra attuale valutazione delle prospettive e l'equilibrio dei rischi suggerisce chenel corso del prossimo semestre".Pronta la reazione della corona norvegese con un aumento significativamente rispetto all'euro e al dollaro statunitense. Sorpresi gli analisti che avevano previsto un atteggiamento più cauto come mostrato dalle altre banche centrali. Dovuto alla Brexit, alla, nonché all'L'ultima banca centrale a confermare un orientamento espansivo è stata stamane la BNS (Banca nazionale svizzera) che ha confermato i tassi -0,75%. Una mossa - ha spiegato la banca - che in tal modo "stabilizza l'evoluzione dei prezzi e sostiene l'attività economica".