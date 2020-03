Norvegia, banca centrale taglia tassi di 50 punti base

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - La Banca centrale norvegese, allineandosi alle decisioni prese dalla bank of England e dalla Fed, per contrastare gli effetti dell'epidemia diIlsulle operazioni di rifinanziamento principaledall'1,5% precedente. "Un tasso più basso - si sottolinea - non può impedire all'epidemia di Coronavirus di avere un, ma potrebbe attenuare la recessione e mitigare il rischio di effetti più persistenti sulla produzione e sull'occupazione".La banca centrale ritiene che, nel breve termine, l'attività nell'economia norvegese diminuirà considerevolmente a causa dell'epidemia di Coronavirus.: sono già stati inviati avvisi di licenziamento e la disoccupazione dovrebbe aumentare. Anche le prospettive economiche si sono indebolite a seguito del forte calo dei prezzi del petrolio.