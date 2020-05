Norvegia, banca centrale porta tassi a zero

(Teleborsa) - Taglio dei tassi a sorpresa in Norvegia. La Norges Bank, nella riunione di oggi, ha deciso di tagliare i tassi di interesse a zero dallo 0,25% precedente. Una decisione senza precedenti che ha sorpreso gli analisti che stimavano un livello invariato.



La banca centrale attua così la terza riduzione dei tassi in meno di due mesi, riducendolo notevolmente rispetto all'1,5% di inizio marzo, nel tentativo di porre rimedio alla crisi economica innescata dalla pandemia di coronavirus e dal tracollo delle quotazioni petrolifere.



