Nord Stream, Svezia: "Grave sabotaggio, tracce di esplosivi"

(Teleborsa) -è stato colpito da unsono state trovate tracce di esplosivi: è la conclusione del procuratore svedesetitolare dell'indagine sulle esplosioni ai gasdotti Nord Stream 1 e 2 del 26 settembre scorso. E' quanto riportano i media svedesi.sono stati raccolti molti reperti e l'area è stata accuratamente analizzata.. Il lavoro di analisi avanzata continua per trarre conclusioni più affidabili sull'incidente", ha dichiarato il procuratorein un comunicato stampa. "La collaborazione tra le autorità svedesi e quelle di altri Paesi è eccellente.ha aggiunto.Secondo Ljungqvist,Ad avvalorarla, i dati diffusi a fine settembre dai sismologi svedesi che hanno registrato delle esplosioni vicino aielle 36 ore precedenti il fatto. Secondo un report citato da Svt le stazioni di misurazione sia in Svezia che in Danimarca avevano, infatti, registrato forti esplosioni sottomarine nella stessa area delle perdite di gas. "Non c'è dubbio che si tratti di esplosioni – aveva affermato Bjorn Lund, docente di sismologia presso la Swedish National Seismic Network –. La prima esplosione è stata registrata alle 2,03 della notte di lunedì e la seconda alle 19,04 di lunedì sera. Gli avvisi sulle fughe di gas sono arrivati dall'amministrazione marittima rispettivamente alle 13,52 e alle 20,41 di lunedì, dopo che le navi hanno rilevato bolle in superficie. Si può vedere chiaramente come le onde rimbalzano dal fondo alla superficie. Non c'è dubbio che è