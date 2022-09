Nord Stream, in vista della riapertura prezzo gas crolla del 15% ad Amsterdam

(Teleborsa) - Dopo i recenti aumenti del prezzo del gas la speculazione scommette sulla ripresa da domani delle fornitura russe attraverso il gasdotto, che porta il gas russo in Europa, chiuso da tre giorni per manutenzione. Il, che fa da riferimento per il metano in Europa, segna unTuttavia – come ha sottolineato il, citato dalla Tass – l'affidabilità del gasdotto Nord Stream è minacciata a causa della mancanza di dotazioni tecnologiche. "Non ci sono riserve tecnologiche, è in funzione – ha detto Peskov – solo una turbina, quindi fate voi i conti"."Sono delle ferma convinzione – ha detto la– che è tempo di un tetto al prezzo del gas dai gasdotti russi in Europa". "Se i Paesi ostili metteranno un tetto ai prezzi sulle risorse energetiche russe, Mosca – ha detto Peskov – fornirà petrolio solo ai Paesi che si adeguano alle condizioni del mercato"."Il gas russo non ci sarà più in Europa se l'Ue imporrà il price cap", ha dichiarato ilPer far fronte alla crisi energetica in Italia e "consentire di avere nell'immediato energia e gas a prezzo calmierato" il governo ha previsto un "intervento tampone", atteso la prossima settimana, che – come ha anticipato il– varrà "uno o due miliardi". "Le linee principali del ministro Cingolani – ha spiegato Garvaglia – prevedono due decreti che vanno a favore degli energivori e dei gasivori". "Già dalla prossima settimana il Governo metterà in campo provvedimenti che abbasseranno i costi della bolletta energetica, l'obiettivo – ha dettoè far recuperare potere d'acquisto. L'Italia chiede da mesi un tetto al prezzo del gas, non tutti erano d'accordo in Ue ma le cose stanno cambiando".