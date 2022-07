Nord Stream 1, Gazprom: "Ricevuti documenti da Siemens ma restano dubbi su sanzioni"

Lunedì 25 Luglio 2022, 16:00







(Teleborsa) - "Gazprom ha ricevuto dei documenti dalle autorità canadesi da Siemens. Gazprom ha studiato questi documenti, ma è costretta ad affermare che non eliminano i rischi precedentemente identificati e sollevano ulteriori domande". È quanto scrive il colosso dell'energia in merito ai documenti necessari al ripristino della turbina per una stazione di compressione del Nord Stream 1.



La turbina di Siemens era stata inviata per riparazione in Canada e sottoposta poi a sanzioni internazionali dopo lo scoppio della guerra in Ucraina. Inoltre, Gazprom evidenzia come vi siano ancora "domande aperte in merito alle sanzioni dell'Ue e del Regno Unito, la cui soluzione è importante per la consegna del motore alla Russia e la revisione urgente di altri motori a turbina a gas per la stazione di compressione di Portovaya. In queste circostanze, Gazprom – conclude la nota – ha chiesto ancora una volta a Siemens un supporto immediato nel fornire i documenti e i chiarimenti necessari per risolvere le restanti questioni aperte".