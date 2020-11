Non va in porto la fusione tra BBVA e Banco Sabadell

(Teleborsa) - Sfuma l'ipotesi di creare la seconda maggior banca nazionale spagnola, con quasi 600 miliardi di euro di attivi. Banco Sabadell ha infatti comunicato di aver interrotto le negoziazioni con BBVA "dato che entrambe le parti non ha raggiunto un accordo sul rapporto di cambio delle proprie azioni". A seguito della notizia, Banco de Sabadel ha chiuso la giornata con un ribasso del 13,58%, mentre è stata unasseduta decisamente positiva per Bbva, che ha terminato in rialzo del 4,99%.

"Banco Sabadell lancerà una nuova strategia che darà la priorità alle sue attività domestiche spagnole per generare efficienze utilizzando il capitale e le risorse del Gruppo", ha scritto l'istituto in un comunicato, aggiungendo che le componenti e gli obiettivi principali della nuova strategia saranno pubblicati solo nel primo trimestre del 2021.

Banco Sabadell ha anticipato che lancerà un programma di trasformazione nell'ambito del retail banking che avrà "un impatto neutro sul capitale e genererà maggiori efficienze in questo segmento". Inoltre, la banca è pronta ad "analizzare le alternative strategiche per la creazione di valore per gli azionisti, rispetto agli asset internazionali del Gruppo tra cui TSB".

