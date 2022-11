Nomura, utile trimestrale in aumento. Soffre area Investment Management

(Teleborsa) -, la più grande banca d'investimento del Giappone, ha registratopari a 318,0 miliardi di yen (2,2 miliardi di dollari) nel secondo trimestre dell'anno fiscale (ovvero al 30 settembre 2022), in aumento del 6% trimestre su trimestre e in calo dello 0,3% anno su anno. L'è stato di 16,8 miliardi di yen (116 milioni di dollari), in crescita di 9,9 volte trimestre su trimestre e 5,2 volte anno su anno. Nello stesso periodo del 2021 aveva però registrato un addebito di 39 miliardi di yen relativo a prestiti garantiti da ipoteche statunitensi emessi più di un decennio fa.Il fatturato netto dell'areaè stato di 26,2 miliardi di yen nell'ultimo trimestre, 3,5 volte più alto trimestre su trimestre ma in calo del 24% anno su anno. L'utile prima delle imposte è stato di 5,6 miliardi di yen, in calo del 63% rispetto all'anno precedente."La nostra attività Wholesale ha registrato ricavi più elevati rispetto all'anno precedente - ha commentato il- In Global Markets, il reddito fisso ha generato ricavi più forti in un contesto di volatilità del mercato. Nell'Investment Banking, i ricavi della nostra attività di consulenza sono cresciuti rispetto all'anno precedente grazie a molteplici mandati transfrontalieri e accordi legati alla sostenibilità, compensando un rallentamento principalmente nella nostra attività ECM".