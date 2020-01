© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Con(+2% rispetto all'anno precedente) la spesa degli italiani diventa sempre più ecosostenibile. La stima riguarda iriciclo, impatto ambientale, sprechi, sostenibilità, vegetale, senza fostati, biodegradabile, plastica riciclcata e meno Plastica. Se il, le variazioni più significative riguardano i(+27%, coltivazione sostenibile di caffè, cacao, the),(+11%),(+8%). Uno scenario in cuiper molti degli indicatori che mappano le dimensioni della transizione verso la sostenibilità: terza nella UE-28 per emissioni atmosferiche di Co2 equivalente per unità di prodotto, seconda sia per input energetici e di materia per unità di prodotto, seconda per superfici destinate all'agricoltura biologica. Questi i dati che emergono dallrealizzato in collaborazione con Sin Life e presentato a, la fiera riguardante i prodotti a Marca del distributore (MDD) in corso a Bologna.Secondo il Rapporto gli. Una transizione eco che, tuttavia, per raggiungere gli obiettivi di medio periodo e per ridurre le emissioni di gas serra imputabili alle attività produttive (oltre il 76%), deve ulteriormente progredire. Dal momento che, volano fondamentale di tale processo è – si legge nello studio – la promozione di comportamenti sostenibili e acquisti green. Già oggi ilil 36% degli italiani, davanti allo scaffale, è portato a scegliere prodotti che limitano l'impatto generato sull`ecosistema e il 61% si dice disposto a modificare le proprie abitudini di spesa pur di ridurre gli effetti e le ricadute ambientali. Nella partita delle decisioni di acquisto in funzione della tutela ambientale, fondamentale è – stando ai dati – il1 italiano su 3 sceglie cosa acquistare sulla base delle informazioni presenti in etichetta mentre il 27% e il 23% prende in considerazione il tipo di materiale utilizzato per l'imballaggio e le sue caratteristiche.Per quanto riguarda le aziende – secondo GreenItaly –(21,5% a fronte di un più timido 14,3% registrato solo 8 anni primi); il 56% delle imprese ha già adottato comportamenti per ridurre l'impatto ambientale e il 13% ha investito in processi di economia circolare. Allo stato attuale, tuttavia,, contro un