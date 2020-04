Nomisma, cresce bisogno informazioni in scia coronavirus

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - All'alba della" della crisi del coronavirus "e aumentano non solo "lema anche il". Lo rileva Nomisma nella quinta uscita dell'osservatorio"I- spiega l'istituto di ricerca - hanno modificato nel profondo le abitudini e gli stili di vita degli italiani, anche nel modo di informarsi. Il bisogno di conoscere e capire la situazione, la necessità di ridurre l'incertezza e il senso di smarrimento legato a quella che sarà lacontribuiscono ad aumentare il tempo dedicato a cercare notizie e ad aggiornarsi.- Prima della quarantena erala quota di italiani che consultava almeno un mezzo di informazione al giorno". Il monitoraggio disulle abitudini durante ilindica che questa percentuale oggi è delSi moltiplicano anche "La metà degli italiani (49%) cerca informazioni sull'evoluzione della situazione Covid-19, i tempi del lockdown e le modalità di ripartenza una riprova della necessità di rimanere aggiornati e di trovare risposte. Solo ilsceglie in generale di non informarsi affatto (contro ildi chi non accedeva alle news".