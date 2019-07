Nomine UE, per Presidenza Commissione in pole Ursula von der Leyen

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, al via la sessione del vertice dei leader UE sulle nomine deinell'Unione. Lo annuncia su Twitter il Portavoce del Presidente del Consiglio europeo,, sottolineando ironico dopo vari cinguettii che annunciavano il rinvio della seduta:Sul tavolo la seguente proposta: per lala candidatura del Ministro della Difesa tedescoe la franceseallaPer le altre poltrone: il Premier belga uscente(Liberale) al Consiglio, lo spagnolo(S&D) al ruolo di Alto rappresentante, ed il bulgaro(S&D) per i primi due anni e mezzo di mandato alla presidenza del Parlamento europeo, mentre asarebbe riservata la seconda.Nei ruoli di Vicepresidente della Commissione europea: l'olandese Frans(la cui candidatura anon ha sfondato) la danesee lo slovacco" sulle nomine di vertice: così il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte al suo arrivo a Bruxelles., ha aggiunto.Secondo Conte, bisognache abbiano una chiara visione e sappiano esprimerla con coraggio, evitando di rifugiarsi nella angusta logica dell'austerity o di affidarsi al primato della finanza