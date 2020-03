Nomine, il valzer delle poltrone delle partecipate del MEF

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, un importante test per la maggioranza al Governo, attualmente impegnata nella gestione di un difficile momento storico, a causa dell'emergenza sanitaria causata dal Coronavirus. Da Eni a Leonardo sarannopartecipate direttamente o indirettamente dallo Stato che rinnoveranno gli organi sociali -- per un totale dida ricoprire.Destano particolare interesse le cariche di vertice -- soprattutto per le società quotate. Un tema "caldo" da diverse settimane.Ilpare abbiaanche la, perché per le quotate sembrerebbe che si vada verso la riconferma degli attuali CEO che nella maggior parte dei casi hanno lavorato bene per le loro aziende:al timone dell'Eni,alla guida dell'Enel,in Poste Italiane edi Terna. Anche per(ex Finmeccanica), dove la partita è ancora aperta - sembra quasi scontata la riconferma di. Quanto a, controllata dal MEF con una partecipazione del 68,247% del capitale, la partita delle nomine assume connotati particolari, giacché la banca senese è giunta all'ultimo stadio del risanamento e fra le candidate più appetibili nel risiko bancario. A Rocca Salimberi, dopo il passo indietro di, è scattata la ricerca del nuovo Ad: fra i più recenti l'ex di Unicredit, che va ad aggiungersi alla rosa dei papabili dove compaiono anche l'ex di Carige, l'ex di CreVale la numero uno di Amco, ma si guarda anche all'Ad uscente di Cattolica Alberto Minali e altri manager, fra cui Fabio Gallia (CDP) e Francesco Caio (oggi in Saipem).Questione diversa per la nomina deie dei CdA dove la posta è ghiotta. A rappresentare l'al posto di Emma Marcegaglia potrebbe arrivare, da Leonardo,o addirittura. Ininvece il nome attualmente più accreditato è squisitamente politico, si parla con una certa insistenza di, Segretario Generale della Farnesina. E vediamo cosa succederà più in generale negli organi sociali delle principali società partecipate.Secondo un'analisi del, sonodal Ministero Economia e Finanze coinvolte dal rinnovo, tutte in primavera, in occasione delle assemblee per l'approvazione dei bilanci ed degli organi sociali. Si tratta di Società di assoluto rilievo per l'economia italiana, molte anche quotate in Borsa. Fra le società di spicco Anas, Banca MPS, CDP Reti (quale Capogruppo con partecipazioni in Snam, Italgas e Terna), Consip, ENAV, Enel , Eni, Fincantieri, Fintecna, GSE (Acquirente Unico), Invitalia e Banca del Mezzogiorno, IPZS, Leonardo, Poste Italiane, Rai Way, RFI, SIA, SACE, Sogin, Terna, Trenitalia. Fra le maggiori società direttamente partecipate dal MEF, vi sono almenoed altre 3 presenti in Borsache sono coinvolte con le capogruppo CDP o Rai.Rappresentati idell'economia - daiall'- ma la parte da leone la fa il comparto energetico, con gli organi di ben 9 SpA quotate in via di rinnovo. Per queste società dell'energia, sono interessati 14 Organi sociali (8 Consigli di amministrazione – Commissari e 6 Collegi Sindacali), con 77 componenti uscenti (43 Consiglieri e 34 Sindaci).Guardando solo allecontrollate dell'industria e dei servizi, con esclusione quindi di banche ed assicurazioni - analizzate da CoMar su dati aggregati al 31 dicembre 2018 - emerge un grande impatto sull'economia nazionale: undi euro, undi euro, per un totale diPer le nomine uno deiessenziali da rispettare è, giacché l'ultima Legge di Bilancio hale cosiddetteprevedendo una rappresentanza di almeno due quinti dei Consiglieri d'Amministrazione e dei Sindaci.Attualmente, su 506 cariche in scadenza,, pari alcomplessivo. Una percentuale che sale per le, che si classificano comedelle partecipate statali, con ildi rappresentanza femminile. Da segnalare che neila percentuale delle donne presenti sale al