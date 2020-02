Nokia, nel 2019 torna in utile: non succedeva dal 2015

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Successo per Nokia, che torna in utile. Non accadeva dal 2015. Il colosso finlandese di apparecchiature per reti di telecomunicazione ha registrato nel 2019 un utile netto pari a 7 milioni contro la perdita di 340 milioni dell'anno precedente. Il fatturato è aumentato del 3,3% e ha raggiunto quota 23,3 miliardi mentre l'utile operativo si è attestato a 1,13 miliardi, in crescita dell'1%.Solo nel periodo ottobre-dicembre, Nokia ha triplicato l'utile netto su anno a 563 milioni e ha registrato un utile per azione di 0,15 euro, superando le aspettative degli analisti. «I risultati del quarto trimestre hanno segnato la fine di un anno difficile», ha affermato l'amministratore delegato Rajeev Suri.Per quanto riguarda il futuro Nokia ha annunciato di aver firmato 66 contratti per il 5G (contro i 79 di Ericsson e i 65 di Huawei) e che per il 2020 prevede ulteriori investimenti in questo settore, confermando un margine operativo del 9,5% circa. «Le nostre aspettative per il 2020 saranno simili al 2019, con la maggior parte degli utili operativi e del flusso di cassa che saranno generati nel quarto trimestre», ha aggiunto il gruppo in una nota.