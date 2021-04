1 Aprile 2021

di Michele Di Branco

(Lettura 1 minuto)







Al via NoiPa, il meccanismo di finanziamento a breve termine, con il rimborso delle rate trattenuto direttamente dallo stipendio, messo a punto per gli statali. Questo tipo di prestito può essere richiesto presso le Amministrazioni statali oppure presso gli Enti locali, ed uno dei requisiti per potervi aderire è l'iscrizione alla “Gestione unitaria delle prestazioni creditizie sociali”. Ovviamente, si tratta di piccoli prestiti: sarà quindi possibile richiedere importi di diverse cifre rimborsabili in 12, 24, 36 rate o 48 rate.

L’importo potrà essere anche richiesto in doppia mensilità (arrivando fino ad un massimo di 8). Ovviamente, le rate potranno mai superare il quinto delle entrate mensili e il rimborso della rata verrà trattenuto direttamente e in automatico dallo stipendio.

Come richiederlo

Per chiedere NoiPa è necessario entrare all’interno dell’apposito portale messo a disposizione proprio per questi finanziamenti. Una volta effettuato il login si può procedere per effettuare la richiesta. Attraverso il portale è anche possibile calcolare la rata da rimborsare, grazie ai preventivi online, modificando, eventualmente, la tipologia di prestito per renderla più vicina alle proprie esigenze.