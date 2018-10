Nobel economia, vincono Nordhaus e Romer: cambiamento climatico e innovazione tecnologica

Il premio Nobel per l'economia è stato assegnato agli americani William D. Nordhaus e Paul M. Romer. L'accademia reale svedese delle Scienze ha premiato il primo per gli studi sull'effetto del cambiamento climatico sull'economia, mentre il secondo, ex capo economista della Banca mondiale, per il suo lavoro sull'impatto degli studi sull'innovazione tecnologica nell'analisi macroeconomica.

I due vincitori «hanno sviluppato metodi che affrontano alcune delle sfide fondamentali e più urgenti del nostro tempo: combinare la crescita sostenibile a lungo termine dell'economia globale con il benessere della popolazione del pianeta» ha affermato la Royal Academy of Sciences di Stoccolma annunciando il premio. I due vincitori condivideranno il premio di 9 milioni di corone (circa 860mila euro).

