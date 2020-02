© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - "Sono pronto a essere licenziato se non ci sarà un'inversione di tendenza". È quanto ha detto nel suo primo incontro con gli infuriati azionisti il nuovonominato in seguito alle dimissioni dell'adcoinvolto in uno scandalo su premi indebitamente percepiti, e dopo l'arresto e la fuga in Libano dell'ex presidenteDopo le vicissitudini che hanno caratterizzato la casa automobilistica giapponese nei mesi scorsiCambiare tale corso è l'arduo compito annunciato da Uchida durante la movimentata assemblea generale straordinaria degli azionisti di oggi. Agli investitori che chiedevano a gran voce alla società di accelerare sul piano di rilancio Uchida ha spiegato cheLa lunga sessione tenutasi presso la sede del gruppo a Yokohama, alla periferia di Tokyo, ha visto anche l'Oltre all'ad Makoto Uchida, isono il; il; e, principale azionista della casa giapponese.Dalla cacciata del manager franco libanese Ghosn – che grazie alla sua doppia veste che lo vedeva anche ad di Renault, aveva tenuto insieme le due società nell'alleanza che include anche– Nissan ha registrato bilanci in calo e la scorsa settimana ha annunciato la sua prima perdita trimestrale dal 2009.in calo rispetto alle precedenti proiezioni di 110 miliardi di yen.