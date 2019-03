Nissan, tribunale concede libertà su cauzione a Carlos Ghosn

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - È accusato di aver dichiarato compensi falsi, occultando oltre 44 milioni di dollari, e di aver gestito fondi neri. Ma dopo oltre tre mesi di detenzione e diversi rifiuti da parte della Corte distrettuale di Tokyo,e potrebbe uscire dal carcere già oggi.Una conquista che costerà al manager brasiliano 64enne, che si è sempre professato innocente, la bellezza diLa decisione favorevole per Ghosn arriva alla terza richiesta di scarcerazione e si basa sulla constatazione da parte del giudice di un bassorischio di fuga o di manomissioni delle prove. In seguito alle accuse di false dichiarazioni e violazione della fiducia, l'ex numero uno del colosso nipponico è stato arrestato lo scorso 19 novembre, a Tokyo."È la fine di una detenzione assolutamente crudele e brutale" ha commentatoche apprendendo la "buona notizia" si è, tuttavia, mostrato prudente ricordando che la procura giapponese che "in questa questione ha già mostrato la sua slealtà", può ancora fare appello.